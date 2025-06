FOTOD «Megasuur tänu minu poolt perele!» Näitleja Lauri Mäesepp omandas magistrikraadi

Lauljatar Lenna Kuurmaa jagab ühismeedias, et tema näitlejast abikaasa Lauri Mäesepp sai kraadi võrra rikkamaks!

Lauri õppis Tartu Ülikoolis ettevõtlust ja tehnoloogiajuhtimist. «Kui ma nüüd tagasi vaatan sellele teekonnale, siis see oli väga õpetlik. Olen väga tänulik Tartu Ülikoolile, sest ma sain nendest õpingutest vajalikud teadmised ja struktuuri, mis Ilmaveeret aitas kindlasti palju paremini luua,» räägib ta Elu24-le.

Mäesepp ütleb, et õpingud aitavad teda paljugi oma ettevõtte arendamisel. Mees on väga tänulik oma perele, tänu kellele sai ta kõrgkooli lõpetatud. «Pere aitas palju kaasa ja võimaldas selle kooliskäimise minu jaoks. See oli kõva multitasking – samal ajal ehitada, lapsi kasvatada ja õppida,» ütleb Mäesepp. «Megasuur tänu minu poolt perele,» sõnab ta.