Keskkonnaagentuur hoiatab, et enne keskööd tugevneb loode- ja põhjatuul sisemaal puhanguti 15–18, saartel ja rannikul kuni 23 m/s. 19.06 õhtul ja 20.06 öösel liigub üle Mandri-Eesti tugev vihmasadu.

Kuna inimestel on kombeks ilma üle kurta, olgu see siis parasjagu liiga külm või kuum, on Kiitsak teinud ühismeedias kõneka postituse. «Ise te olete s****,» ütleks ilm inimestele oma sõnumis.