UPPUS TEEL NARVAST STOCKHOLMI Stockholmi ülikool: 17. sajandi sõjalaeva Vasa väike õde Falken on Soome lahe põhjas

Falken uppus 1651. aastal, olles teel Narvast Stockholmi.

Teadlased tuvastasid Soome lahes Porkkala lähedal uppunud sõjalaeva kui Falkeni. 17. sajandist pärit laev ehitati Rootsi kuningale Gustav II Adolfile (1594–1632) ja seda kasutati hiljem kuninganna Kristiina (1626–1689) ajal. See mängis Rootsi mereväes keskset rolli nii lahingutes kui ka kõrgete isikute transportimises, teatab Stockholmi ülikool.

Laev oli niinimetatud pinass ja oli väga sarnane sõjalaev Vasaga, olles selle väiksem versioon. Laeval oli kolm masti, silmatorkav skulptuurne kaunistus, pikk vööriosa ja kahuriluugid külgedel. Falken (Pistrik) oli aga Vasast väiksem, vöörist ahtrini umbes 35 meetrit pikk ja olenevalt missioonist varustatud 16–20 suurtükiga. Falken on kõige paremini säilinud näide kuninglikust pinassist – kiirest, mugavast ja uhkest väikesest laevast. Vrakk avastati 1974. aastal ja oli seni tuntud kui Varmbådan või Uunihylky. Vaatamata varasematele uuringutele, on laeva identiteet seni olnud ebaselge.

Soome merearheoloogia seltsi sukeldujad tegid Falkeni vrakist ja asukohast 3D-mudeli. Kuigi kere on lagunenud, on suurem osa sellest alles. Hoolika dokumenteerimise abil on võimalik laev tükkideks kokku panna ja mõista, milline see välja nägi. (Mudel: Topi Sellman/www.mas.fi/Stockholmi ülikool).

3D-mudelit uuris Niklas Eriksson, kes on Stockholmi ülikooli merearheoloogia vanemõppejõud ja programmi «Glömda flottan» («Kadunud merevägi») teadur. Ta leidis palju märke, mis viitavad sellele, et vrakk on 17. sajandi alguse sõjalaev. Rahvusarhiivis tehtud uuringute abil suutis ta järeldada, et vrakk on Falken.