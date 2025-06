VIDEO Napoli lennujaam keelas Boeing 787 maandumise kummalisel põhjusel

Boeing 787-9 ületas Napoli lennujaama, mis on harjunud vastu võtma üleatlandilisi lende, aktsepteeritud piire. Tulemuseks oli see, et reisijad pidid bussiga läbima 200 kilomeetrit, teatab Farmingdale Observer.

Esmapilgul näeb Boeing 787-9 väga sarnane välja Boeing 787-8ga, mis on Philadelphia-Napoli liinil tavaline mudel. Mõlemad kuuluvad Dreamlineri perekonda, mille lennuulatus on üle 10 000 kilomeetri ja mahutavus üle 200 reisija.

Mis vahe neil on? 787-9 on 63 meetrit pikk, samas kui 787-8 on 57 meetrit pikk.

Napoli lennujaam on liigitatud 8. kategooria pääste- ja tuletõrjeteenistuste lennujaamaks, mis tähendab, et see saab teenindada ainult kuni 61 meetri pikkuseid õhusõidukeid. Boeing 787-9 ületab seda piiri kahe meetri võrra, mistõttu on ICAO (Rahvusvahelise tsiviillennunduse organisatsiooni) standardite järgi maandumine seaduslikult võimatu.

Kui lennuk lähenes Napolile, mis asub lennujaamast umbes 130 kilomeetri kaugusel, hoiatas lennujuhtimisteenus American Airlinesi piloote, et nad ei saa lennuki pikkuse tõttu seal maanduda. Lend suunati Rooma-Fiumicino lennujaama, mis asub Napolist rohkem kui 200 kilomeetri kaugusel.

CBSi andmetel oli pardal 231 reisijat ja 11 meeskonnaliiget. Nad pidid Napolisse jõudma maanteed mööda, mis eeldatavasti võtab bussiga kaks kuni kolm tundi, või kohaliku lennufirma ITA Airwaysiga.

American Airlines vabandas reisijate ees operatiivsete piirangute pärast, laskumata üksikasjadesse. Napoli lennujaam ütles oma pressiteadetes selgelt, et seda lennujaama saavad kasutada lühemad Boeingud, kaasa arvatud mudel 787-8, kuid mitte 787-9.

USA lennufirma järgib tavaliselt seda nõuet hooajalisel liinil Philadelphia-Napoli, mis avati 2024. aastal.