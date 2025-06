Moskvas asuva reisi- ja seiklusfirma Neverendi andmetel on ekspeditsioonikruiisilaev täis Venemaa kuulsusi. Reisijate seas on miljardäre, show-äri kuulsusi ja teleinimesi. Mitmed neist on tuntud varjatud sidemete ja kahtlaste ärihuvide poolest, kirjutab The Barents Observer.