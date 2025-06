«Mul on vähk, aga mul on ka plaan!» Järvamaal elav mees otsib abikäsi maja korrastamisel

Talukoht, mis ootab abikäsi. Foto: Erakogu

«Esmalt on aga vaja ellu jääda. Ja selleks, et koju tulla ja seal üldse olla, on vaja teha ära mõned täiesti eluliselt olulised tööd: ligipääsetavad ruumid, pesemisvõimalused, liikumistakistuste eemaldamine, väiksemad ehitustööd ja ümberkorraldused,» loetleb ta hädavajalikke töid.

«Ja siin tuledki mängu sina. Kui sul on üks vaba päev, kaks töötavat kätt ja natuke head tahet, siis tule appi! Vaja on lammutada, ehitada, tassida, korraldada, planeerida, nalja teha või lihtsalt olla olemas. Kõik abi on teretulnud,» teeb ta Facebookis üleskutse. «Väga oodatud on abi ehitusmaterjalide osas,» lisab ta.

Mardil on kohapeal olemas tööriistad ja samuti on tal paigas tööde plaan.

«Vajaka on hetkel ainult liikumisvõimest ja sõpradest, kes aitaksid jalule nii maja kui ka minu!»

Mart on teinud eraldi Facebooki grupi «Sidrunid ja suitsusaun», kus jagab täpsemalt infot talgupäevade kohta.

«Ühe päevaga ja korraga ei tee neid töid ära, seega saab jooksvalt planeerida ja plaane teha. Kui ei saa tulla, aga tahaksid toetada mõne muu asjaga – ka see on väga oodatud. Mul on vähk, aga mul on ka plaan! Ja plaanis on ellu jääda ning tulevikus ise hakkama saada! Maja üles ehitada. Koolitusi teha. Naerda. Elada,» ütleb ta lootusrikkalt. ​

Mardiga saab ühendust kirjutades e-mailile martjallai@gmail.com või võttes temaga ühendust Facebookis.