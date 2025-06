MILJONID LÄINUD «Kui rõve sa pead olema?» Onlyfansitar Bonnie Blue visati platvormilt välja

25-aastane Briti päritolu Bonnie Blue ​(kodanikunimega Tia Billinger) on tuntud oma piire kompavate ja provokatiivsete väljakutsete poolest. Üks tema kuulsamaid ettevõtmisi oli väide, et ta magas 12 tunni jooksul 1057 erineva mehega. Just see eksperiment tõi talle märkimisväärset tähelepanu ja loomulikult ka palju kriitikat. Lisaks tegutseb naine aktiivselt OnlyFansi platvormil, kust ta nüüd ajutiselt eemaldati.