Varasemalt üürikorterites elanud Kristel Aaslaid (35) ja tema elukaaslane Mattias Naan (38) andsid sotsiaalmeedia vahendusel teada, et nüüdsest on nad koduomanikud. Panga abiga, loomulikult. «Aitähh, pank, et laentsi tegid! Krdi kallid võtmed on,» kommenteeris Aaslaid.