ILUMAAILM LEINAB Kosmeetikatööstuse legend ja filantroop Leonard Lauder on meie hulgast lahkunud

Estée Lauder Companies teatas pühapäeval, 15. juunil et Leonard Lauder suri laupäeval, 14. juunil oma kodus New Yorgis, olles ümbritsetud pereliikmetest.

«Tema panus ilu- ja moemaailma, samuti filantroopiasse, on hindamatu. Ta oli visionäär, kelle käe all kasvas ettevõte ühe kaubamärgiga firmast mitmemärgiliseks globaalseks suurtegijaks,» seisab ettevõtte avalduses.