ELU25 Juku-Kalle Raid: kes te olete, Eesti rannarootslased? Rannarootsi juurtega Sofia Joons selgitab. Vaata klippi!

Ise olen liikunud ajas edasi ning keskendun praegu enim 20. sajandi esimeste kümnendite kultuurielule. See tähendab, et ma olen ühtlasi liikunud anonüümse rahvaloomingu juurest autorilaulude ja poplaulude juurde.

Kui tavaliselt küsitakse, kust ja millal rootslased tulid Eestisse, esitan mina küsimuse, kelleks nad kujunesid Eestis elades ning millise kultuuri esindajad need 7000 Eestist põgenenud ja evakueeritud eestirootslast olid.

Rannarootslased – eksootilised Teised

Üks keerukus vähemuskultuuride väljatoomise juures on see, et üliharva saab piisavalt aega, ja näituste puhul ruumi,

Tihti keskendutakse eripäradele, mistõttu vähemuskultuurid mõjuvad eksootiliste Teiste ja mitte naaberküla Johanide ja Mariadena. Aga miks on rahvusrühma päritolu kuum teema? Kindlasti mängib rolli mütoloogiline viiking, aga ma arvan, et see võib tuleneda ka sellest, et rootslasest küsija ei tunne sageli Eesti ajalugu ja eestlane ei mõista sama sageli Rootsi ajaloo kulgu. Sel juhul on muidugi lihtsam ette kujutada mütologiseeritud minevikku kui ajalugu.Kuna näitus tegeleb rohkem ajaloo kui müütidega, inspireerib see kindlasti külastajaid täiendama oma teadmisi Läänemere-äärsete maade ja rahvaste minevikust.

Peale puuduliku ajalootundmise segavad rannarootslaste kultuuri mõistmist laialt levinud sterotüüpsed arusaamad. Näiteks öeldakse tihti, et rannarootsi kultuur on arhailine ja ürgvana, et nad elasid teistest isoleeritud 600 aastat ja et kõik rannarootslased olid vabad talupojad ajal, mil eestlased olid pärisorjad.

Ürgvana kultuur ja unustamine