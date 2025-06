«Inimesed hakkasid järjest köhima, see oli enneolematu valu!» Ootamatu vahejuhtum peatas bussisõidu

Reisija sõnul palusid bussis olijad juhil kiirelt välisuksed avada. «Suht kohe paluti bussijuhil uksed avada, et värsket õhku saada. Pärast veelonksu see kurgukipitus möödus.»​

Tallinna Linnatranspordi AS teenindusdivisjoni juht Tarmo Lai kinnitab, et tõepoolest paraku selline juhtum eile toimus.

Lai lisab, et seejärel lasti bussi seitse minutit ventileerida ja reis jätkus.

Hetk hiljem lisas Lai, et kaamera väljavõtetest on näha, et olukord tekkis siiski kogemata. «Noormees näitas tütarlapsele ballooni ja lasi ballooniga mängides kogemata gaasi.»