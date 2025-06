KUUM KLÕPS «Palju õnne, tubli tüdruk!»​ Uudo Sepa kallim lõpetas ülikooli

Möödunud aasta novembris avaldas Sepp Elu24-le, et ka temal tekkis kaks aastat tagasi huvi tarkvaraarenduse vastu ning ta otsustas tagasi kooli minna. «Olen viimased 1,5 aastat tegelenud robootikaga ja lisaks sellele on mind alati huvitanud tarkvaraarendus tänu minu onule, kes ise on selles valdkonnas kõva käpp,» avaldas ta toona.

Detsembris rääkis muusik Elu24-le, et uue kallima Sirli näol on tegemist kõige soojema inimesega. «Meil on enda kodu juba! Ostnud veel ei ole, üürikorter aga siit saab ainult edasi minna...»​ avaldab kallimaga peole tulnud Uudo Sepp ja lisab: «​Ta on tekitanud mulle tundeid, millele teised pihta ei ole saanud.»