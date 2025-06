Marek Sadam Mikk Targost: paljud inimesed ilmselt ei mõista, kui ägeda inimesega nad said ühel ajal elada

Sarnaselt paljudele teistele tuli ka muusik Marek Sadami jaoks muusiku, helilooja ja produtsendi Mikk Targo lahkumine ootamatult. «Veidi vähem kui kaks nädalat tagasi rääkisime pika kõne… Kurb on. Oleme koos laule kirjutanud. Ta on nii palju teinud Eesti muusikale. Ta on nii palju loonud. On palju laule, mille puhul inimesed isegi ei tea, et need on Mikk Targo kirjutatud. Uskumatult äge inimene,» kirjeldab Marek Sadam emotsionaalselt.