ELU25 Elektroonilise muusika teerajaja Jean-Michel Jarre esineb koos Sven Grünbergiga homme Tallinnas

Jean-Michel Jarre on andnud välja 22 stuudioalbumit, 11 kontsertalbumit, 16 kogumikalbumit, 47 singlit ja palju muud, mida on üle maailma müüdud enam kui 85 miljonit eksemplari. Tema esimene suurem edu saabus 1976. aastal peale juba ülalmainitud albumit „Oxygène“. Album salvestati Jarre’i kodus ajutises stuudios ja seda müüdi hinnanguliselt 12 miljonit eksemplari. „Oxygène'ile“ järgnes 1978. aastal „Équinoxe“ ja 1979. aastal esines kuulsust kogunud Jarre Pariisis Concorde’i väljakul enam kui miljonile inimesele, millega ta püstitas rekordi, mille ta on sellest ajast alates juba ka kolm korda purustanud. Järgnes veel albumeid ja esinemisi, kuid tema 1979. aasta kontsert oli eeskujuks tema tulevastele esinemistele üle maailma. Mitmed tema albumid on langenud kokku suurte vabaõhuüritustega ja sellest ajast peale ongi need virtuoossed albumid koos omanäoliste esinemistega saanud Jean-Michel Jarre’i kaubamärgiks.