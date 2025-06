FOTOD JA VIDEO Uus Aia suvetänav linlastes vaimustust ei tekita: no tõesti, puhake jalga!

Siis vahendas Postimees, et kõnealune suvetänav on kujunenud Tallinna linna ja kohalike elanike koostöös. Nimelt selgus mullu tehtud küsitlusest, et Aia tänaval soovitakse näha rohkem võimalusi puhkamiseks ning looduse, kunsti ja kultuuri nautimiseks. Mitmed vastajad leidsid, et tänav on liiga autokeskne, mistõttu on seal jalakäijatel ja ratturitel ebamugav liikuda. Leiti, et tänav võiks suvel olla kohtumispaik, kus saab turvaliselt rohelises keskkonnas puhata.