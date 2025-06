Pearu Paulus lahkunud Mikk Targost: tal oli hea huumorimeel ja temaga sai palju nalja

16. juunil suri pärast rasket haigust Eesti popmuusika arengusse hindamatu panuse jätnud muusik, helilooja ja produtsent Mikk Targo (18.12.1959–15.06.2025).

2019. aastal rääkis Targo, et ta ei naudi tähelepanu. «Ma tean, kus on minu koht. Olen laval ju trummar ehk siis teise või kolmanda liini mees. Stuudios samuti, kui näiteks Code One'i tegime, siis mina olin hommikust õhtuni stuudios ja õhtul sõitis bänd ise ilma minuta esinema. Piltlikult öeldes, mina küpsetasin saiu ja lauljad müüsid neid,» kirjutab Postimees.

1992. aastal alustas just Mikk Targo eestvedamisel tegutsemist Eesti ansambel 2 Quick Start, mis eestlastele pikemat tutvustamist ei vaja. Just Mikk Targo on kirjutanud bändi suured hitid «Neiu mustas kleidis» ja «Ma varjuna kannul sul käin».

2 Quick Starti laulja ja helilooja Pearu Paulus ütles esmaspäeva lõunal vestluses ajakirjanikuga, et kuulis Mikk Targo surmast umbes tund aega varem. Uudis mehe surmast oli talle seda ootamatum, kuna ta polnud Targo tervisliku seisundiga kursis. «Ausalt öeldes siiamaani veel seedin seda. Selline ootamatu teema. Ei olnud üldse kursis tema tervisega. Väga ootamatu ja loomulikult kurb sündmus,» ütles Paulus ja lisas, et viimasel ajal ta Targoga suhelnud ei olnud. «Ma tean, et ta käis meie juubelikontserdil [2023], kirjutas pärast tänusõnad ja ega me pärast seda ei olegi suhelnud, jah.»

Paulus tõi välja, et 2 Quick Starti esimene kassett salvestati Mikk Targo stuudios ning tema kirjutatud lugusid kellelegi eraldi tutvustama ei pea.