ETTEVAATUST Vana petuskeem Messengeri kaudu on jälle teemas: naabrinaine kirjutas kahtlase sisuga kirja, aimasin halba!

Claire Peinar jagas oma sotsiaalmeediakontol hoiatavas postituses, millisel viisil läheneti temale, püüdes sisse pääseda Messengeri kaudu: «Tundub, et viimasel ajal on jälle hoogustunud see petuskeem, kus keegi sinu sõpradest-tuttavatest saadab sulle Messengeris sõnumi: «Tere, kas saaksid mulle oma mobiilinumbri kirjutada?»

Asi lahenes lõpuks hästi!

«See juhtus naabermajast hea tuttavaga. Kui sain temalt sellise sõnumi, muutusin kohe kahtlustavaks, sest tean, et tal on mu number olemas​. Vastasin, et väga imelik ja kahtlane küsimus,» selgitas Peinar toimetusele ja lisas, et aimas kohe midagi väga halba.

«Ma pean enne veenduma, et sina oled sina ja keegi pahalane ei ole sinu kontot kaaperdanud. Ütle mulle, mis mu noorema venna nimi on,» püüdis Peinar kavalusega petturit orki tõmmata, sest naisel nooremat venda ei olegi. «Mul ei ole nooremat venda ja naabrinaine teab seda. Selle peale aga mulle vastust ei tulnudki.»

«Kuna olen parasjagu puruhaige ja oma hääle ära köhinud, siis ma ei saanud naabrinaisele ise helistada. Pistsin pea aknast välja ja nägin, et tal on köögiaken lahti – järelikult on kodus. Panin riide ja läksin talle akna taha. Otsisin maast väikest kivikest, millega akna pihta visata, kui ta juba märkaski mind,» kirjutas Peinar toimetusele, kui otsustas ise omal käel asja uurima hakata.