«MÕELDUD OLEMA!» «Rannamajast» tuntud Brita Rannamets jagas sotsiaalmeedias lembehetki sportliku kallimaga

Elu24 kirjutas mai alguses, et «Rannamajast» tuntuks saanud Brita Rannamets jätab enda sõnul vana eluviisi seljataha ega jätka pornograafilise sisuga videote ja piltide tegemist oma uue väljavalitu Cristo Rääbis​ega. «Meil jagub silmi vaid teineteisele​,» rääkis Rannamets toona toimetusele ja lisas, et on kolinud ühtlasi ka Tartusse.