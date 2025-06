Kohtu all olev endine lastekaitseametnik: olukord ei olnud selline nagu ma maas lamajat oleks löönud või kägistanud

Kärol Piiritsa juhtum pälvib tähelepanu mitmel põhjusel. Esiteks on tegemist naisega, kellel on kõrgharidus (magistrikraad). Teiseks on ta töötanud mitmes omavalitsuses – Paide linnavalitsuses lastekaitsetöötajana ja Jõgeva vallas laste heaolu spetsialistina. Varasemaid karistusi Piiritsal ei ole, kuid nüüd on ta kohtu all süüdistatuna kahes vägivallajuhtumis, mis leidsid aset 2024. aastal Jõgeva ööklubis Saekaater.