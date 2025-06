Pajuvärava talu pere tabas kaotus: nii ootamatult kui elu annab, nii ootamatult elu ka võtab

«Nägin hommikul, et mu Nässukas tundis end halvasti ja kiirustasin kohe kohaliku veterinaari juurde, kes saatis mind Kuressaarde. Linnas selgus, et salamisi, kindlasti pika aja jooksul, oli mu truu ja erilise Nässu sisse pugenud elama kasvaja, mille üks kümnetest tsüstidest oli plahvatanud ning terve looma organismi põletikku ajanud ja täiesti sassis oli pissimise-süsteem, millega mu koer enam iseseisvalt ühelgi juhul hakkama poleks saanud. Ka kõhuõõs oli vedelikku täis.» Hanso nendib, et kuivõrd koerad on suurepärased varjajad, tuli see kõik talle kui välk selgest taevast.