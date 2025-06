SUUR MAHV KOPSU Snoop Dogg tähistas abikaasaga 28. pulma-aastapäeva ja postitas sotsiaalmeediasse ühise pildi

53-aastane Ameerika räppar Snoop Dogg postitas Instagrami foto, lisades lakoonilise, kuid armsa kommentaari: ta märkis oma abikaasa konto ning lisas sinise südame emotikoni. Shante vastas postitusega, kus oli terve galerii nende ühistest hetkedest, sealhulgas ka armas mälestusfoto nende noorpõlvest.​

Snoop Dogg ja Shante kohtusid teismelistena, kui mõlemad õppisid Long Beachi polütehnikumis Californias. Nad käisid koos isegi lõpuballil 1989. aastal. Paar abiellus 1997. aasta juunis Ritz Carltoni hotellis Californias Marina Del Reys. Kuigi nad läksid lühikeseks ajaks lahku 2004. aastal, uuendasid nad oma abielutõotusi 2008. aastal.

Paaril on kolm ühist last: pojad Cordé ja Cordell ning tütar Cori. Lisaks on Snoopi Doggil suhtest Laurie Helmondiga poeg Julian. Praeguseks on nad ka mitme lapselapse vanavanemad.

2024. aastal ajakirjale People antud intervjuus rääkis Snoop soojalt oma abikaasast: «Ta mõistab mind,» ütles ta ja lisas, et Shante on suurepärane ema, suure südamega vanaema, imeline naine ja hea sõber. «Ta teab täpselt, milliseid nuppe vajutada, et mind naerma ajada või pöördesse viia – ja mulle meeldib see.»

Snoop Dogg tõstis esile ka nende vastastikkust arengut ja austust ruumi andmise puhul: «Ta on minuga koos kasvanud, õppinud tundma mu tööd ja seda, kuidas ma asju teen, ning andnud mulle selleks vajaliku vabaduse. Tema on see, kes õpetas mulle kannatlikkust, pere väärtustamist ja aja leidmist oma lähedaste jaoks.»