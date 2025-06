Maikuus andis Eleryn Tiit Instagramis teada, et suvel kavatseb ta rohkem pühenduda muusikale ning seoses sellega lahkub juulikuus Sky Plusist, kus ta koos Andi Raigiga juhib saadet «DriveTime». Ta ütles, et otsus ei sündinud üldse lihtsalt, kuid südames tundis ta, et on aeg keskenduda veel enam oma muusikakarjäärile.

Vikerraadios kinnitas ta samuti, et lahkub juulis raadiotöölt. «Ma lõpetan sellepärast, et ma tundsin üks hetk, et tempo läks tunduvalt tihedamaks ja et ööpäevas lihtsalt ei ole nii palju tunde. See hakkas vaimselt mõjutama ja mul ei olnud iseenda jaoks absoluutselt aega, ma olin närvipundar ja ei meeldinud iseendale,» ütles Eleryn.