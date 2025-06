Oprah Winfrey avaldas, millist rolli mängis Barbara Walters tema otsuses mitte lapsi saada

«Ma mäletan, kuidas ta [Barbara Walters] kord ütles mulle: «Pole midagi rahuldustpakkuvamat kui lapsevanemaks olemine. Sa peaksid seda tõsiselt kaaluma,»» meenutas Winfrey värskes dokumentaalfilmis «Barbara Walters: Tell Me Everything», mille esilinastus toimus Tribeca filmifestivalil, vahendab Page Six.