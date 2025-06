SUURED PLAANID Perega Viljandisse kolinud Jesper Parve rajab mitmeotstarbelist stuudiot: tule ja ööbi raamatupoes!

Pärast aastaid Hiiumaal elamist on Jesper Parve koos perega kolinud Viljandisse, kus on viimasel ajal uue mitmeotstarbelise stuudio kerkimise nimel palju vaeva näinud. Seal kohtuvad raamatud, disain, kultuur ja majutus. Side Hiiumaaga ei ole aga sellest hoolimata kadunud ning just seal ootab Parvede peret töökas suvi.