«Sõidan ise juba mõnda aega uue autoga ja olin lausa unustanud, et vana võiks maha müüa,» kirjutab blogija Mallukas om Instagrami postituses.



Lisaks märkis naine, et auto müügi peamiseks põhjuseks on vajadus suurema sõiduki järele: «Reaalselt poleks elu sees maha müünud, kui lihtsalt ei oleks vaja seitset kohta.»