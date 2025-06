KIHLUS RIPUB JUUKSEKARVA OTSAS? Laulja Katy Perry lähedaste sõnul on tema suhe läbi

Lähedaste allikate sõnul on paaril tekkinud raskusi, mille juured on eelkõige Katy Perry töökoormuses ja tema ning Orlando Bloomi erinevates elurütmides. Katy on keskendunud oma uuele albumile «143» ning sellele järgnenud maailmaturneele, mis on toonud kaasa palju stressi ja pingeid. Samal ajal veedab ta palju aega oma 4-aastase tütre Daisy Dove’iga, püüdes tasakaalustada karjääri ja emarolli.