Juku-Kalle Raid: Iraani usuhullud kui ahvid loomaaias, kes on kätte saanud granaadi

Islamiriigi vastased meeleavaldused surutakse julmalt maha, režiimi vastu protesteerijaid vangistatakse ja tapetakse.

Lisaks on Iraani islamistliku režiimi asutajaliige ajatolla Khomeini teatanud: „Neitsidest naisvangid tuleks enne hukkamist vägistada, et nad taevasse ei pääseks.“

Iraani toetada oleks absoluutne hullumeelsus

Loomulikult on Iraani mullad kümneid kordi kuulutanud, et hävitavad varem või hiljem Iisraeli riigi ja rahva. Üsna võimatu on pidada läbirääkimisi moslemite hullunud tiivaga. Nende leksikas eksisteerib maailmas kaks "põhisaatanat". Suur saatan on USA ja väike Iisrael.

Iraanis elatakse juba aastakümneid ränkade majandussanktsioonide all. Ning üks kindel asi, millega nad on maailma "rikastanud" on shahedi tapjadroonid, mida kasutavad venelased ukrainlaste mõrvamiseks ja mida ei toodeta enam vaid Iraanis, aga juba ka Vene territooriumil.​

Demokraatliku Iraani eest seisev eksiilvalitsuse juht Maryam Rajavi, kes on siinkirjutaja kutsel ka Tallinnas viibinud. Foto: arhiiv

Iisraeli aktsiooni on esimesel hetkel keeruline hinnata. Lääne luure teab, et Iraanil on uraani piisavas koguses, et juba mõne kuu pärast tuumapomm valmistada, väga keeruline on selles situatsioonis välja mõelda mõni hea käik, kuidas sundida usuhullusid tuumarelvaga mitte mängima.

Lääs Iraani igal juhul toetada ei tohi, sest see oleks täielik hullumeelsus ning lõppeks täieliku (tuuma)katastroofiga.​

Igal juhul näib, et Iisrael kasutas Iraanis sarnast sama taktikat, mida ukrainlased Venemaal. Relvad viidi kohale erinevaid võimalusi kasutades ja mõne aja jooksul ning seejärel hakkasid nad lendama, kuhu vaja. Nimelt Iraani tuumarajatiste pihta.

Peale selle – mullad ja radikaalmoslemid on põhjustanud Iraanis ka ise võimaluse, et režiim kukutatakse. Demokraatlik eksiilvalitsus on igal juhul valmis üle võtma.