«Helistas keegi poisi häälega, ma ei saanud kohe aru, kas see on noor poiss või täiskasvanud mees. Ta nuttis ja ütles korduvalt: «Emme, emme, ma jäin auto alla... ärkasin just haiglas koomast,» kirjeldas sisulooja kõnet, mis tehti talle Eesti mobiilinumbrilt.