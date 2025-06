PÄEVAHOROSKOOP 14. juuni: Kaladel võib aeg tuua ärritavat infot. Kaalud peaksid varuma kannatust

Selleks, et tähtsaid otsuseid teha, vajad rohkem infot ja häid nõuandeid. Ole tähelepanelik, hoia silmad ja kõrvad lahti.

JÄÄR

Võid tunda, et keegi on sinu suhtes pealetükkiv, sinu vabadust piirav. Hoidu hetkeemotsioonide ajel oluliste inimestega tülli pööramast.

SÕNN

Marss on Uraaniga kvadraadis, nii kipud kiiresti kannatust kaotama. Tunneta oma piire, ära võta ette hulljulgeid seiklusi.



KAKSIKUD

Sul tasub olukorda analüüsida, et aru saada, mis teeb sind rahulolematuks ja seejärel vastavas valdkonnas muudatusi ette võtta.



VÄHK

Sul on oma arvamus ja see tasub välja öelda – võimalik, et aktiivsus aitab mõndagi paremaks muuta nii sinu enda kui ka kaaslaste jaoks.



LÕVI ​

Tunned, et osa olulisest infost on sinust mööda läinud. Pingutad, et tähelepanu keskmesse tõusta ja ohjad enda kätte haarata.



NEITSI

On asju, millega sa pole rahul. Astud julgeid samme selleks, et olukorda parandada. Suhete klaarimisel võid kergesti üle reageerida.



KAALUD

Peaksid varuma kannatlikkust – kipud oma võimeid ebarealistlikult hindama. võimalik, et oluline info ei jõua õigel ajal sinuni.



SKORPION

Tahtmine on suuri muudatusi ette võtta. Ometi peaksid sellega veidi ootama. Kõik ei sõltu sinust, sa ei tea veel, millised on sinu võimalused.



AMBUR

Sul on mõttejõudu, tegutsemistahet ja läbilöögivõimet, teisalt aga jätab soovida võime olukorda rahulikult analüüsida.​



KALJUKITS

VEEVALAJA ​​

Võib tunduda, et uksed on sinu ees valla, kuid liiga tõtakalt ja enesekindlalt edasi liikudes on oht libastuda ja kukkuda.



KALAD