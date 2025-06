Videomängud kasutavad hasartmängudest tuntud võtteid, et lapsed nendele rohkem raha kulutaksid

Videomängud on meie tänapäevase elu lahutamatu osa. Videomänge mängivad vanemad ja nooremad inimesed, kasutades selleks nii mobiiltelefoni, arvutit, konsooli või muid digiseadmeid. Kahjuks on paljud videomängud ka sellised, mille eesmärgiks on arendajale raha teenida ja selle õnge võivad langeda just lapsed. Kuidas saab see juhtuda?