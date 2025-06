VIIMANE VIDEO Briti paar jagas fännidele sotsiaalmeedias rõõmsa hüvastijätu sõnumi hetke enne hukkumist Air India lennul

44-aastane Jamie Meek ja 39-aastane Fiongal Greenlaw-Meek olid just lõpetanud kümnepäevase joogaretriidi Indias ja valmistusid naasma Londonisse Air India lennuga AI171. Lennujaamas postitatud videos ütles Fiongal: «Oleme lennujaamas, kohe läheme pardale… Hüvasti, India!» Jamie lisas naerulsui, et ees ootab kümnetunnine lend. Nad jagasid ka naljakaid soovitusi reisikaaslastele: «Suurim õppetund on, et ära kaota kannatust oma partneriga.» Fiongal naeris vastu, et nad jõudsid juba Indias chai pärast tülli minna.