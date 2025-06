VIDEOD Käeraudades California senaator viidi jõuga USA sisejulgeolekuministri pressikonverentsilt minema

Politsei ja FBi võttis 12. juunil 2025 Los Angeleses kinni USA California senaatori Alex Padilla, kes üritas pressikonverentsil sisejulgeolekuministrile Kristi Noemile esitada küsimusi mingantide haarangute kohta.

Foto: Office of the Senator Alex Padilla/Handout via REUTERS/Scanpix