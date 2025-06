Tartlane võrdleb hindu oma kodulinna turul ja pealinna keskturul: suurema peo puhul on säästud olulised

Facebookis jagatakse kõnekat postitust Tartu ja Tallinna turuhindade erinevusest. Tartlane tõdeb, et soodsam on osta toidukaup Tartu turuhoone asemel hoopiski Tallinna Keskturult. «Kui käin autoga Tallinnas, siis külmakast autosse. Suurema peo jaoks on säästud olulised,» ütleb ta. Tartu turuhoone esindaja ütleb, et nende kaup pärineb kohalikelt tootjatelt ja selgitab, milliseid aspekte on oluline hinnavõrdluse puhul arvestada.