VÕLTSING Facebookis ringleb TV3 reporteri ja tuntud arsti identiteediga libavideo, mis hoiatab koroonavaktsiini surmava ohu eest

«Tuntud arst Arkadi Popov lööb häirekella – igaüks, kes on saanud Covid-vaktsiini, on surmava ohu all. Arstid üle kogu maailma hakkavad paljastama kohutavat tõde kõrvaltoimete kohta, mida varem hoolikalt varjati,» nii kõlab Facebookis levitatav, TV3 reporterit Sven Soiveri jäljendatud hääle ja pildiga võltsitud video , mis hoiatab inimesi koroonavaktsiinide eest.

Pärast sissejuhatust «saab sõna» arst Arkadi Popov, kelle «hääl» on võrdlemisi sarnane sissejuhatuse jaoks võltsitud Sven Soiveri videopildi juurde lisatud häälega. Valevideos «hoiatab» Popov selle eest, et vaktsineerimisega olevat alanud katastroof ning et vaktsiinidel on kohutavad ning varem maha vaikitud tagajärjed.