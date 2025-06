ELU25 Juku-Kalle Raid: suve algus tundub külm? Pole midagi! Loe hullematest suvedest läbi Eesti ajaloo

Samas väidavad teatmeteosed, et 15. sajandil külmus Läänemeri vähemalt kaks korda täielikult kinni. Alpides lõhkusid kasvavad liustikud talusid ja külasid, Hollandis olid kanalid neil aegadel hiliskevadeni kinni külmunud. Londonis peeti kinnikülmunud Thamesil Thamesi külmalaatu. 1780. aasta talvel sai New Yorgis mööda jääd sadamast läbi kõndida. Suure järvistu järved olid mõnikord kuni juunikuuni jääs.

Euroopas möllanud väikesest jääajast kõneleb ka kaasaegsete poolt tehtud kunst. Ka kaasaegsed maale on peetud tõenditeks. Tuntud on näiteks Pieter Brueghel vanema ja Hendrick Avercampi talvemaastikud. Paljudel neist on näha kinnikülmunud kanalid Hollandis.

Kroonikad räägivad meile ka Bosporuse väina kinni külmumisest, mis praegu oleks täiesti mõeldamatu. Türgi on siiski soe maa.

Ja näiteks Antonio Vivaldi "Aastaaegade" "Talv" koos selle juurde kuuluva sonetiga kujutab, kuidas Venezia laguunil uisutada sai.

Niisiis – tänapäeval on temperatuurid märksa soodsamad ning kanalid kinni ei külmu.

Kroonikatesse kanti alati just erakordsed olud, olgu selleks siis põuad, lakkamatud vihmaperioodid või ekstreemsed külmad. Seda sissekannete rivi silmitsedes saame teada, et soe aeg Euroopas, mis valitses viikingiajal ning ka hiljem, muutus üsna järsult sajandeid kestvaks külmemaks perioodiks. Temperatuurid olid 9. ja 13. sajandi vahel kogu maailmas 1–2 kraadi võrra kõrgemad, kui sellele järgnenud perioodil, mis on tegelikult piisav muutus, et kogu elukorraldus põhjalikult uppi lüüa.