Henessi Schmidt Aafrikas laste aitamisest: raskustest hoolimata on naeratus neil suurem kui meil

Jõudumööda on ta seal toimetanud ning jõudnud nüüdseks nii kaugele, et seal on võimalik elada ka aasta ringi. Kõik see on nõudnud aga palju tööd ja vaeva ning kogu aeg on midagi, mis vajaks tegemist. Et mitte töödesse ära uppuda, on Schmidti sõnul oluline endale meenutada, et see koht sai soetatud eelkõige puhkamiseks.