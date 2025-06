Puusaliigese operatsioonist taastuv Metsavana: reedel muutub ilm ning juuni teine pool tuleb ilusam

«Nüüd paranen ja arvatavasti talvel või kevade poole tehakse teine puus ka,» ütles Metsavana ja lisas, et kaks tundi kestnud operatsioon läks hästi. Praegu rulaatoriga liikuv Metsavana ütles, et saab ka karkudega käia, kuid see paneb kätele suurema koormuse. Kogu taastumine peaks kestma kuus kuni kaheksa nädalat, pärast mida peaks olema mugav ilma karkude ja rulaatorita liikuda. «See sõltub sellest, kuidas lihased ja kõik taastuvad. Mul on õnneks reielihas ja jalalihas hästi tugev, et selles suhtes ma ei karda.»