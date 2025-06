VIDEO Tartu autojuhti hämmastas jalakäija käitumine: ta oli nagu tõeline elus mõistatus

Facebooki grupis «Märgatud: Tartus» jagab videot sõidukijuht, kes ütleb, et ta märkas paar nädalat tagasi tänaval «tõelist elusat mõistatust». «Daam astub ülekäigurajale – kõik tundub ilus ja loogiline. Auto läheneb rahulikult ja aeglustab, nähes, et jõuab ilusti sõitu jätkata, kui daam on ülekäiguraja ületanud. Aga mis proua siis teeb? Jääb keset teed seisma, nagu mõtleks: kas täna on hea päev surra või lihtsalt segadust külvata?» kirjutab autojuht ning jagab videot. ​