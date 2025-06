Colombia mereväe pilt Kariiibi meres asuvast vrakist, mis arvatakse olevat kuulus kulda hõbedat ja smaragd vedanud galeoon San José. Pildil on näha laeva ümber münte.

Mere- ja vrakiuurijad kahtlesid varem, kuid nüüd on üsna kindlad, et 2015. aastal Kariibi meres avastatud vrakk on Hispaania kunagine laev San José, mis uppus üle 300 aasta tagasi.