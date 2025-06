PAPARATSOFOTOD Kas taas paar? Muusik Silvia Ilves käis ekspeikaga poodlemas: tean, et Kristo on minust alati hoolinud ja hoolib endiselt

Hiljuti oma kihluse purunemisest Lauri Sõmeriga teada andnud Silvia Ilves veedab aega ekspeika Kristo Puhmaga. 11. juunil jõudsid toimetuseni fotod, kus on näha viimast muusikuga rõõmsalt poodlemas. Ühine osturetk sütitab loomulikult aga kõlakad!​

«Kui Kristol on aega, tõttab ta alati oma sõbrannale appi,» toonitab tšellist toimetusele, et nad on endise kallimaga jätkuvalt lihtsalt sõbrad.