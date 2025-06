Mittesuitsetajatele preemiat maksev firma: mõni ütleb ausalt, et ära see kuu maksa, sest käisin klubis ja suitsetasin

Kui tavaliselt on tööl preemia saamine seotud millegi tegemisega, siis Viljandi küünlavabrik Hansa Candle on juba peaaegu kaks aastat maksnud oma töötajatele kuus 50 eurot bruto preemiat millegi mittetegemise eest – neile, kes ei suitseta. Siinkohal on kõik mittesuitsetajad võrdsed, olgu nad loobunud hiljuti või mitte kunagi elus ühtegi sigaretti läitnud.

Suitsuvaba klubi idee mõtles välja Hansa Candle'i juht Harri Juhani Aaltonen. «Tegime oma tööalast suitsuvaba ala juba sellepärast, et parafiiniga toimetades ei ole suits ja tuli kindlasti väga teretulnud. Siis mõtlesime, et motiveerime inimesi suitsetamist lõpetama. Me ju kõik teame, et «korralik» suitsetaja ei suuda ainult lõunapausil suitsetada. Kuidagi on ühiskonnas aktsepteeritud, et suitsetaja võib võtta pause, aga mittesuitsetaja peab sel ajal tööd tegema. Kuna ma arvan, et see ei ole nii okei, siis tegime suitsuvaba grupi.»