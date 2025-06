PÄRI KÜLAS JUHTUNU NÄITEL Koera saatus pärast puremist: kas eutanaasia või midagi muud?

Viljandi maakonda kolinud Kati (nimi muudetud) rääkis natuke lähemalt, mis juhtus. «Ma kiljusin hirmust, sest ma kartsin, et ta vigastab mu kõhubeebit. Keerasin külje ette ja nii ta mu käe kallale hüppas. Mu suur hirm ja mure oli, et ta ei saaks mu kõhule pihta. Ta jäi kuidagi hammastega kampsunisse ja siis rebis end lahti, nii et kampsun ragises,» lisab naine ning kinnitab, et õnneks lõppes kõik hästi tänu tema sõbrannale.