1983. aastal kirjutatud 92-leheküljelises taktikaraamatus kavandasid ametnikud, kuidas nad maksavad kurjategijatele ja teistele agitaatoritele, et õhutada viha etniliste vähemuste ja üliõpilaste seas eesmärgiga panna nad tänavatel mässama, teatab Daily Mail .

Tegemist on dokumendiga, mis oli pikka aega salastatud, kuid see toodi hiljuti sotsiaalmeedias esile väidete seas, et Los Angelese meeleavaldajatele maksti tuhandeid dollareid Trumpi administratsiooni vastaste mässude eest.