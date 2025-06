NETFLIXI EFEKT? Mis tõmbab lääne naisi Lõuna-Koreasse armastust otsima?

Miks lähevad paljud noored lääne naised Lõuna-Koreasse armastust otsima? On leitud, et peamiseks tõmbefaktoriks on Korea telesarjad ja popkultuur, mis loovad kuvandi tundlikest, hoolitsetud ja romantilistest meestest, kes mõjuvad lääne meestega võrreldes väga kontrastselt. Paljud naised tunnevad end Koreas erilisena ja ootavad sealt muinasjutulist suhet. Samas puutuvad mitmed kokku kultuurišoki, eelarvamuste ja pettumustega.