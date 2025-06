BLOGIJAPAAR KOLIB LAHKU Meelis Tomson jagab suhte tagamaid: mul on vaja aega iseendale ja kõigest eemalduda, muidu lõpetan Paldiski maanteel

Tuntud blogijapaar Mari-Leen Albers ja Meelis Tomson, tuntud ühise nime all marimell, on aastaid olnud Eesti blogimaastiku üks tuntumaid ja jälgitumaid paare, kes ei ole jätnud kunagi kedagi külmaks. Tänaseks on paar jõudnud oma elus uude pöördepunkti – nad on otsustanud maha müüa oma ühise kodu ja kolida eraldi. Nüüd on sul avanenud võimalus kolida kuulsuste asemele nende pühapaika.

«Ainus võimalus sellest august välja tulla on liikuda edasi eraldi,» sõnab Tomson toimetusele.