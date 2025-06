10. juuni õhtul sattus püsiklient Mari (nimi muudetud) Mustika Prismasse, et osta koju head ja paremat. Koju tuli kaasa ka suur Itaalia päritoluga arbuus, mis osutuks aga suureks pettumuseks. Nimelt oli kõrvitsaline täiesti maitsetu ning seest justkui toores. Kui naine otsustas arbuusi poodi tagasi viia, sai ta aga väga ebameeldiva kogemuse osaliseks ka töötajatega suheldes.

«Ma saan aru, et see on lihtsalt arbuus aga asi on põhimõttes,» räägib pettunud Mari toimetusele.​