MURET TEKITAVAD FOTOD «Palun lõpeta narkootikumide tarbimine!» Justin Bieberi veider käitumine ühismeedias paneb fännid kartma halvimat

Fännide tähelepanu köitsid esmajoones pildid, kus Justin Bieber näib olevat ebaadekvaatses olekus – tema pilk on klaasistunud, kehahoiak loid ning mõned kaadrid jätavad mulje, justkui poleks ta kaine. See on pannud paljud spekuleerima, et staar võib olla taas langenud sõltuvuse küüsi.