Sünnipäevalaps Ewert Sundja muutunud elurütmist: see on omamoodi vaimse tervise areng

Ewert toob välja, et sünnipäev pole tal ka Facebookis nähtav. «Minu jaoks pole see nii tähtis, ei viitsi saada õnnitluste laviini pooltuttavatelt. Pigem las helistavad need, kes teavad ja mäletavad.»

Ühe ajastu lõpp

18. juulil annab Ewert and The Two Dragons viimase kontserdi ning üle 15 aasta tegutsenud bänd pakib pillid kotti. Aktiivselt ei tegutse bänd enam üle aasta ning selle kohta lausub Ewert, et on suutnud paremini puhkamist õppida.

«Ma ei tunne enam konstantset kohustust hommikust õhtuni midagi luua. Ei ole nii, et ärkan hommikul üles ja tunnen, et miks ma midagi ei tee. Olen saavutanud rahu sellega, et kui ma midagi ei tee, siis ei teegi... Teen teine päev. See on omamoodi vaimse tervise areng. Kuklas ei tiksu seda tunnet koguaeg, et ei tohi puhata. Eks viimane kontsert võib ikka minna emotsionaalseks, seda ei saa vältida. Aga elu on pidevas muutumises. Kui kusagil sulgub uks, siis avaneb mujal aken.»

Muusikaga tegelemist mees kindlasti lõpetada ei plaani ning ta ütleb, et plaane tal tuleviku jaoks on, kuid hetkel on need siiski veel liiga varases staadiumis, et laiema avalikkusega jagada.

Tuleviku suhtes positiivselt meelestatud

«Olen tuleviku suhtes positiivselt meelestatud ja samuti olen ma väga tänulik kogu aja eest bändiga. Pigem tuleb võtta niimoodi, et see on võimalus uuteks algusteks. Minul laulja ja frontman'ina oli kogu bänditegemise ajal keeruline midagi suuremat kõrvalt teha. Need aknad on nüüd avatud.