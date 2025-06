Ekskaasad Tanja Mihhailova-Saar ja Mikk Saar nautisid koos Timberlake'i kontserti

Mais tuli kui välk selgest taevast uudis, et pärast 18 aastat kestnud kooselu on Tanja Mihhailova-Saar ja Mikk Saar otsustanud lahku minna.

Limoni saates «​Limon Live»​ kinnitas Tanja, et elavad eraldi, ent täpsustas, et ametlikult nad lahutanud siiski ei ole. «Me ei ole ametlikult lahutatud. Jah, me ei ela praegu koos. Elus juhtub igasuguseid asju. Me olime ju päris kaua koos...»