Postimees jookseb kaheksandat korda Tipust Topini

Kokku osaleb sel aastal rekordiline arv ehk 140 jooksutiimi 1400 jooksjaga, kes peavad joostes läbima 351 kilomeetrit – iga jooksja käib rajal kolm korda. Üksiku etapi pikkus jääb 8 ja 16 km vahele ja ühe jooksja läbitud kogudistants on 26 ja 42 km vahel. Postimehe kõrval on meediast esindatud ka Delfi ja Äripäeva tiim.​​

Postimehe tiim on jooksuüritusel stardis juba kaheksandat korda ning nii mitmendat korda lähevad rajale Postimehe peatoimetaja asetäitja Aivar Reinap ja Tartu Postimehe ajakirjanik Jüri Saar . Kuuendat korda osaleb Postimehe uuriv ajakirjanik Ülle Harju , viiendat korda Kanal 2 videostriimingu juht Andres Jakovlev , neljandat korda MM Grupi assistent Marina Sang , kolmandat korda Postimehe maakonna lehtede küljendaja-kujundaja Lii Ranniku , teist korda Postimehe sotsiaalmeedia videosisu looja Jaan Vanaaseme ja Postimehe analüütik Helena Ruthe . Oma debüüdi teevad Tartu Postimehe ajakirjanik Henn Uuetoa ja reklaamimüügi projektijuht Hanna Brita Luts .

«Postimehe jooksutiimi lisandus sel aastal kaks uut jooksjat ehk kokku on sellest põnevast väljakutsest osa saanud juba 33 postimehelast,» kommenteeris tiimi kapten Aivar Reinap. «Tegu on sellise huvitava jooksuga, mis annab energiat oma meeleolu ja hasardiga juurde. See ei ole küll jooksuvõistlus, kuid number rinnal Postimeest esindades tekib ikkagi hasart.»